Marcus Rashford lascia il Manchester United, ma la sua prossima destinazione è un mistero… - Calcio News 24

Rashford lascia il Manchester United. Quale sarà il futuro dell’attaccante inglese? L’indiscrezione

Lui vuole andare via dall’Inghilterra, però il club non pensa a prestiti Il futuro di Marcus Rashford è sempre più lontano da Manchester. Secondo quanto riportato dall’autorevole giornalista David Ornstein, l’attaccante 27enne, prodotto del vivaio e per anni simbolo del club, non rientra più nei piani del Manchester United e sta dando la priorità a un trasferimento all’estero per la prossima tappa della sua carriera.

Dopo una seconda parte di stagione in prestito all’Aston Villa, che ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto da 40 milioni di sterline, per Rashford si aprono nuovi scenari.Nonostante un contratto in essere per altri tre anni, la rottura con l’ambiente di Old Trafford sembra ormai definita.

Dopo un periodo di forma opaca, che ha spento il ricordo delle sue stagioni più prolifiche, il giocatore cerca un nuovo inizio. La sua preferenza, come sottolinea Ornstein, è chiara: un’avventura fuori dall’Inghilterra, idealmente in un club che gli permetta di «competere per i titoli».

Questa volontà di misurarsi in un nuovo campionato rappresenta per lui anche l’occasione di allontanarsi dalla fortissima pressione mediatica inglese e ritrovare la migliore condizione psicofisica. Una parabola discendente che stride fortemente se si pensa al momento più alto della sua carriera, la stagione 2022-23. In quell’annata, sotto la guida di Erik ten Hag, Rashford fu semplicemente inarrestabile, trascinando lo United con 30 gol stagionali e la vittoria della Carabao Cup. Un talento purissimo che un top club estero spera ora di poter rigenerare. Lo United preferirebbe una cessione a titolo definitivo per monetizzare, ma non si escludono altre formule, come un nuovo prestito o uno scambio di giocatori. Mentre club di Premier potrebbero ancora farsi avanti, l’entourage di Rashford sta sondando il terreno con i principali campionati europei, dalla Liga alla Bundesliga, senza escludere la Serie A. Nel frattempo, da professionista, l’attaccante si presenterà regolarmente all’inizio della preparazione il prossimo 7 luglio, in attesa che il suo futuro prenda una direzione definitiva, lontano da quella che per una vita è stata la sua unica casa.