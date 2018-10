Maresca scatenato, due ammoniti in Spal-Inter nella stessa azione – VIDEO

Curiosità durante il secondo tempo di Spal-Inter con l’arbitro Maresca scatenato che ammonisce due calciatori della Spal nella stessa azione

Curioso episodio durante il secondo tempo di Spai-Inter, posticipo della giornata numero 8 del campionato italiano di Serie A. L’arbitro Maresca ha elargito una doppia ammonizione nella stessa azione a due calciatori della Spal, Everton Luiz e Felipe, dopo aver dato il vantaggio al primo fallo da parte della formazione biancazzurra. Il posticipo di Serie A tra Spal e Inter giocato allo Stadio Mazza chiude il menu della giornata numero 8 del campionato, prima della pausa per via degli impegni delle Nazionali.

L’Inter ha vinto la gara in trasferta con il risultato di 1-2, grazie ad una doppietta di Mauro Icardi. Sesta vittoria di fila per la formazione di Luciano Spalletti che sin dalla rimonta con il Tottenham ha cambiato decisamente registro rispetto ai risultati di inizio stagione. Al minuto 86, durante un contropiede dell’Inter con Lautaro Martinez, c’è un fallo di Felipe, ma l’arbitro Maresca lascia proseguire e al momento del secondo intervento falloso di Everton Luiz arriva la doppia ammonizione per entrambi i calciatori. Di seguito il video dell’azione incriminata al minuto 86 e a pochi minuti dal fischio finale dell’arbitro.