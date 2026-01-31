Marianucci Torino, il giocatore è arrivato a Caselle: le prime immagini – VIDEO

Marianucci Torino, ecco l’arrivo del giocatore granata a Caselle, le prime immagini del nuovo colpo dei piemontesi

(Lorenzo Bosca – Inviato a Caselle). E’ iniziato intorno alle 9 del mattino il Marianucci – day a Torino. Il giocatore è approdato all’aeroporto di Caselle con un volo diretto da Napoli e ora, possiamo dirlo ufficialmente, la sua avventura in granata è pronta a prendere il via. Il difensore (ormai ex partenopeo) svolgerà nelle prossime ore le visite mediche, prima della canonica firma sul contratto con annesse le foto di rito. La formula è quella del prestito secco.

