Connect with us

Torino News

Marianucci Torino, il giocatore è arrivato a Caselle: le prime immagini – VIDEO

Published

4 ore ago

on

By

Marianucci Torino, ecco l’arrivo del giocatore granata a Caselle, le prime immagini del nuovo colpo dei piemontesi

(Lorenzo Bosca – Inviato a Caselle). E’ iniziato intorno alle 9 del mattino il Marianucci – day a Torino. Il giocatore è approdato all’aeroporto di Caselle con un volo diretto da Napoli e ora, possiamo dirlo ufficialmente, la sua avventura in granata è pronta a prendere il via. Il difensore (ormai ex partenopeo) svolgerà nelle prossime ore le visite mediche, prima della canonica firma sul contratto con annesse le foto di rito. La formula è quella del prestito secco.

LEGGI ANCHE – Prati Torino, ora è ufficiale: comunicato e dettagli del colpo – FOTO

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero1 ora ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Marianucci Torino Marianucci Torino
Torino News4 ore ago Lorenzo Bosca

Marianucci Torino, il giocatore è arrivato a Caselle: le prime immagini – VIDEO

Marianucci Torino, ecco l’arrivo del giocatore granata a Caselle, le prime immagini del nuovo colpo dei piemontesi (Lorenzo Bosca –...
Change privacy settings
×