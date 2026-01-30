Prati Torino, ora è ufficiale: comunicato e dettagli del colpo – FOTO 

Prati Torino, ora il colpo è ufficiale, ecco il comunicato dei granata e l’annuncio social, tutti i dettagli sul trasferimento

Prati Torino: un matrimonio di parole che i tifosi granata impareranno a conoscere molto presto. Effettivamente quella di oggi – venerdì 30 gennaio 2026 – è stata la giornata del centrocampista classe 2003. Il giocatore è arrivato in tarda mattinata all’ombra della Mole, per poi completare intorno all’ora di pranzo le visite mediche di rito presso l’Istituto Medica dello Sport di Torino. Ecco allora che, intorno alle 20 di sera, è arrivato il terzo ed ultimo tassello mancante: l’ufficialità. A renderlo noto direttamente il club di Via Viotti tramite i propri portali ufficiali e i propri profili social. ll talento ex Cagliari si trasferisce al Toro in prestito per una cifra vicina ai 500mila euro con opzione di riscatto a 6 milioni. Ecco la nota della società.

PRATI TORINO, IL COMUNICATO – «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Cagliari Calcio, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Prati. Matteo Prati è nato a Ravenna il 28 dicembre 2003. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cesena, il 24 marzo 2021 ha esordito, appena diciassettenne, in Serie C con la maglia del Ravenna nello 0-0 contro la Sambenedettese. Nel luglio 2022 è passato alla SPAL, con cui ha totalizzato 20 presenze e due gol in Serie B. Nella stagione 2023-24 si è trasferito al Cagliari: l’esordio in Serie A è arrivato il 17 settembre 2023 nello 0-0 contro l’Udinese. In rossoblù ha collezionato 62 presenze e tre gol in due stagioni e mezza. Prati vanta anche 15 presenze e un gol con la maglia della Nazionale Under 21».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Torino Football Club (@torinofc1906)

LEGGI ANCHE – Calciomercato Torino, doppio colpo al fotofinish: firma Luca Marianucci, beffa al Verona per Kulenovic