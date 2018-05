Mario Rui: «Sarri? Mai avuto un allenatore così»

Il terzino sinistro del Napoli, Mario Rui, ha parlato di Maurizio Sarri e di suoi due compagni di nazionale che potrebbero vestire la maglia azzurra

Mario Rui, terzino sinistro del Napoli, ha parlato di un eventuale arrivo in azzurro di Rui Patricio e André Gomes, suoi compagni di nazionale. Queste le parole del giocatore a O Jogo: «Non so se arriveranno, ma qualora dovessero farlo troverebbero tante persone pronte ad accoglierli nel miglior modo, così da sentirsi a Napoli come a casa».

Su Sarri: «Si tratta di un allenatore molto diverso rispetto a quelli a cui ero abituato. Lui sa gestire bene il gruppo e lascia ai calciatori molta libertà, in questo modo tutti si divertono. E per un calciatore è fondamentale divertirsi facendo ciò che ama. A Napoli sono arrivato grazie a lui, a Roma non sentivo la giusta fiducia. Lui mi ha detto di venire in azzurro perché mi sarei divertito a giocare a calcio. Mi ha convinto dicendomi che il mio stile era perfetto per il suo modo di vedere il calcio».