Marlon: «Voglio portare il Sassuolo in Europa League»

Marlon si racconta nel corso della diretta Instagram del Sassuolo: dagli obiettivi all’esperienza al Barcellona, le parole del difensore

Intervenuto nel corso della diretta Instagram sul profilo ufficiale del Sassuolo, Marlon ha risposto ad alcune delle domande dei tifosi. Ecco le sue dichiarazioni riportate da sassuolonews.net.

DAL BRASILE AL SASSUOLO – «Arrivare qui a Sassuolo, giocare in un grande campionato come la Serie A, mi fa piacere, ho realizzato il mio sogno. Questo tragitto che ho fatto mi ha fatto capire che devi sopportare la sofferenza per realizzare il tuo sogno».

MARCARE MESSI – «E’ impossibile. Giocare nel Barcellona con dei campioni è una soddisfazione, giocare con le persone che ti insegnano a giocare a calcio, ti fa capire di più il dettaglio del campo, dei passaggi, di tante cose e ti prta sempre qualcosa di positivo. Ho imparato tante nuove cose che mi hanno portato ad essere il giocatore che sono».

DE ZERBI E FAVRE – «Ci sono analogie fra loro ma l’idea di De Zerbi è un po’ più dettagliata. Favre è un grande allenatore ma la sua filosofia e quella di De Zerbi hanno delle similitudini, sembrano ma non le vedo uguali, quella di De Zerbi è più dettagliata».

SOGNI – «Voglio portare il Sassuolo in Europa League. Voglio tornare a giocare la Champions League e sogno di arrivare in Nazionale».