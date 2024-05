Marocchi: «Motta-Giuntoli bivio Juve. Fagioli, ci sta convocarlo»

Giancarlo Marocchi, ex giocatore della Juve, ha parlato a Tuttosport di Motta-Giuntoli e della convocazione di Fagioli

FAGIOLI – «Tecnicamente ci sta. L’incognita ovviamente è data da un giocatore che è stato fermo tanto, però il torneo è breve. Altri discorsi non vanno mischiati: tra l’altro io, nell’ultimo incontro organizzato con lui a Bologna, ero tra i “relatori” e ho trovato un ragazzo maturo, determinato che sa quello che gli è successo e sa di dover fare un percorso».

MOTTA-GIUNTOLI – «A Bologna non ce n’è uno contento di questa cosa… – sorride – Giuntoli e Thiago hanno un compito non semplice perché devono prendere subito una grandissima decisione: cambio più giocatori possibili o cambio il meno possibile per vedere come si esprime la squadra con un nuovo allenatore? Perché poi sappiamo tutti che il mercato è complicato ed è più semplice comprare, mentre vendere è praticamente impossibile. E sappiamo, tra l’altro che Giuntoli, oltre ad accontentare Thiago deve accontentare pure la proprietà. Quindi ha di fronte un compito particolarmente complicato perché ne deve accontentare due….».

ALLEGRI – «Io considererei Allegri per tutto ciò che ha fatto per la Juve. Piano piano ci allontaneremo dal finale dell’ultimo anno e Max sarà ricordato come uno dei più vincenti allenatori nella storia del club. Perché finché vivi il presente si fanno mille valutazioni che nel tempo si perderanno e rimarranno il numero delle panchine e dei trofei conquistati».