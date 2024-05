Marocchino: «Thiago Motta pitagorico, disegna triangoli benissimo. Il tempo dirà se la JUVE ha fatto bene a puntare su di lui. Locatelli NO e Fagioli SI: le scelte di Spalletti si spiegano così»

Le parole di Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, sulla scelta di Thiago Motta come nuovo allenatore

Domenico Marocchino ha giocato nella Juventus di Giovanni Trapattoni e ha fatto anche un pezzo di carriera nel Bologna. Oggi brillante opinionista Rai, si è espresso sul Corriere della Sera a proposito del presente bianconero.

MOTTA SCELTA GIUSTA PER LA JUVE – «Il tempo dirà la verità. A La Spezia e Bologna ha mostrato cose interessanti, però le aspettative a Torino sono completamente diverse. Il messaggio che bisogna ricostruire è passato, ma per farlo serve tempo. Per lui cambierà poco soltanto a livello territoriale: Bologna e Torino hanno i portici e sono tagliati da due fiumi, il Reno e il Po. E San Luca ricorda un po’ Superga».

COSA PIACE DI MOTTA – «Mi piace il Thiago Motta pitagorico, quello che disegna triangoli in campo per collegare i giocatori e verticalizzare il gioco andando tra le linee nemiche, nelle zone intermedie. Anche alla Juve attuerà qualche cambio di ruolo per valorizzare il materiale a disposizione».

LOCATELLI NO, FAGIOLI SI’ IN NAZIONALE – «Mi spiace per Locatelli, un professionista serio che si è sacrificato in un ruolo da regista che non so quanto gli piaccia. Quanto a Fagioli, credo abbia caratteristiche rare se non uniche in Italia, è un interno atipico: non è l’asso o il re, ma può tornare molto utile».

DI GREGORIO PER IL POST SZCZESNY – «Sinceramente, il ruolo di portiere mi sembra quello meno importante, alla Juve, almeno a breve termine. Detto questo, Di Gregorio mi piace. Mi ricorda un po’ Castellini, è acrobatico come lui».