Marotta: «Non dobbiamo evitare di fare polemica. Quella soluzione ci darà grande continuità»

Marotta ha parlato subito dopo la riconferma come consigliere federale per la Serie A. Ha poi chiarito la posizione dell’Inter in merito al rigore negato

Marotta, presidente e CEO Sport dell’Inter ha parlato a caldo subito dopo la riconferma come consigliere federale per la Serie A.

SULLA RICONFERMA COME CONSIGLIERE FEDERALE PER LA SERIE A – «Ci dà continuità, è un lavoro che è iniziato qualche anno fa. Sono molto positivo perché c’è un clima e un’aria molto bella, sono ottimista, auspico che ci sia un futuro molto sorridente per tutto il nostro movimento perché gli altri ci guardano e dobbiamo essere i più bravi. Io metto a disposizione la mia esperienza con tanta motivazione, con tanta volontà perché chiaramente sono un uomo che è nato nel calcio e quindi è giusto che metta a disposizione tutte le mie capacità e la mia esperienza soprattutto».

SUL RIGORE NEGATO – Oggi è una giornata in cui parliamo di politica calcistica quindi evitiamo ogni tipo di polemica».

COSA AUSPICA PER QUESTA CONTINUITÀ CHE ESPRIME IL PRESIDENTE GRAVINA? – «Stavo dicendo che c’è tanto da lavorare nell’ambito della politica diretta, nell’ambito delle strutture, delle infrastrutture e non mi riferisco solo agli stadi ma anche alle infrastrutture a ai suoi centri giovanili dove i nostri giovani possono giocare. Quindi c’è tanto da lavorare e mi auspico che, come sta facendo, il governo ci possa affiancare e dare una mano».