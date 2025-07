Marotta in vista della nuova stagione: «Inter, siamo carichi e vogliamo vincere. Ecco perché abbiamo scelto Chivu» - Calcio News 24

Inter, Marotta presenta la nuova stagione: «Orgogliosi del percorso e pronti a vincere ancora»

Nella conferenza stampa tenutasi oggi ad Appiano Gentile, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha delineato obiettivi, ambizioni e strategie per la stagione 2025-26. Affiancato dal nuovo tecnico Cristian Chivu, Marotta ha aperto l’incontro ricordando i risultati ottenuti negli ultimi anni sotto la guida di Simone Inzaghi, definendoli «un ciclo vincente che ha portato 7 trofei in 5 anni», oltre alla partecipazione a due finali di Champions League.

Marotta ha sottolineato il cambio di proprietà avvenuto nella scorsa stagione, evidenziando il supporto continuo e silenzioso di Oaktree, che – a detta del presidente – sta contribuendo alla trasformazione dell’Inter in un club sempre più moderno e ambizioso. «Stiamo investendo sia a livello sportivo che infrastrutturale: interventi ad Appiano e Interello sono già in programma, così come l’avanzamento sul fronte nuovo stadio», ha spiegato Marotta.

Sul piano tecnico, il focus si è spostato su Cristian Chivu. «Non è una seconda scelta – ha ribadito Marotta – ma una decisione convinta. Conosce l’ambiente, i valori del club e i giocatori. È la figura ideale per guidare l’Inter in questa nuova fase». Il club ha inoltre deciso di puntare su un modello sostenibile, investendo su profili giovani, con un mercato ancora aperto ma mirato, come confermato dal lavoro di Ausilio e Baccin.

Un’altra grande novità è l’introduzione della squadra Under 23, affidata a Stefano Vecchi. Marotta ha evidenziato l’importanza del progetto: «È una fucina per il futuro. Vogliamo che i nostri giovani crescano in casa, e se non entreranno nella prima squadra, potranno comunque rafforzare il nostro patrimonio tecnico ed economico».

Non è mancato un riferimento al calcio femminile: «Per la prima volta, le nostre ragazze parteciperanno alla Champions League. È un altro segnale della crescita complessiva del club».

In chiusura, Marotta ha ribadito l’identità vincente dell’Inter: «Ripartiamo con lo stesso obiettivo di sempre: vincere. Se non ci riusciremo, vorrà dire che altri avranno fatto meglio. Ma l’ambizione dell’Inter resta intatta. Vogliamo essere protagonisti in Italia e in Europa».