Marotta: «Lautaro? C’è una clausola. Nainggolan risorsa importante»

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha fatto il punto in casa nerazzurra tra Serie A e calciomercato.

«Zhang all’inizio è stato mal compreso, la sua esternazione era frutto di una preoccupazione forte per quello che stava accadendo in Italia dopo gli indizi che arrivavano dalla Cina. Noi eravamo polemici per la disputa di Juve-Inter, quello è stato il segno premonitore di una situazione che è degenerata in una pandemia».

LAUTARO – «Vogliamo rafforzare l’assetto della squadra, all’interno della quale c’è Lautaro, un giovane interessante che da talento sta diventando un campione grazie a Conte, al supporto della società e a se stesso. L’Inter, come tutti i grandi club, non tende a vendere, però anche qua c’è una clausola che scade il 7 di luglio; vediamo cosa vorrà fare il Barcellona, poi ci ritroveremo con lui. Oggi conta che il giocatore dia il suo contributo alla squadra per regalare grandi soddisfazioni a tutti»

NAINGGOLAN – «L’obiettivo dell’area tecnica è di valorizzare il proprio asset, e Nainggolan è una risorsa importante. Finito il tesseramento al Cagliari, tornerà con noi e valuteremo con lui quale sarà il futuro migliore per tutti».

PRIMAVERA A NAPOLI – «La sicurezza c’è, è giusto riprendere, Più che volere, dobbiamo riprendere a giocare. Lo facciamo nel migliore dei modi con un protocollo redatto, ci avventureremo in un epilogo strano e inaspettato. Con una domanda: in un mese e mezzo dovremo fare 15 partite come Inter, uno stress agonistico, il rischio di infortuni è elevato perché gli avvenimenti sono ravvicinati e arrivano dopo una sosta forzata. La nostra è una preoccupazione legittima».