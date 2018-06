Contatto tra Lotito e Marotta in Lega. Juventus e Lazio pronte ad aprire una trattativa per Sergej Milinkovic-Savic, classe ’95 dei biancocelesti

La Juventus ha un sogno sul mercato: Sergej Milinkovic-Savic! Il centrocampista classe ’95 della Lazio è un obiettivo dei bianconeri che continuano a pensare al serbo per rinforzare la mediana di Massimiliano Allegri. Una mediana, quella juventina, che potrebbe perdere Stefano Sturaro e Claudio Marchisio ma anche Rolando Mandragora, quest’ultimo di ritorno dal prestito al Crotone: Sturaro e Mandragora sono vicini al ritorno al Genoa mentre il Principino può partire. La Juventus è pronta a chiudere l’intesa per Emre Can ma insiste anche per Milinkovic-Savic e in alternativa per Paul Pogba.

Ieri in Lega è andato in scena un incontro tra Claudio Lotito, presidente della Lazio, e Beppe Marotta. Secondo Tuttosport, i due, ripresi insieme al termine della riunione, avrebbero parlato del possibile trasferimento di Sergej Milinkovic-Savic alla Juventus. Il centrocampista, valutato sui 120-130 milioni di euro dal numero uno laziale, rappresenta uno dei primi nomi sulla lista di Beppe Marotta e Fabio Paratici. Ieri, l’ad bianconero, potrebbe aver avviato una trattativa con il presidente laziale. La Juve potrebbe mettere sul piatto 70-80 milioni di euro più una o due contropartite tecniche. La Juventus insiste per Sergej: ieri il primo contatto con la Lazio.