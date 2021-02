Marroccu conferma Ballardini: «Resterà al Genoa»

Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro il Napoli.

FUTURO BALLARDINI – «Sicuramente resterà. Penso che abbia tutte le carte in regola per fare bene, lo ha dimostrato sul campo. Il mercato che abbiamo condotto è dipeso soprattutto dal buon lavoro fatto da Ballardini, perché ha valorizzato i giovani in rosa, e non c’è più stata la necessità di fare un mercato importante».