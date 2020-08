Marrone: «Ho voluto fortemente il Crotone»

Luca Marrone ha commentato il trasferimento al Crotone: le dichiarazioni dell’ex difensore dell’Hellas Verona

Luca Marrone, ex difensore dell’Hellas Verona, ha parlato del suo trasferimento a titolo definitivo al Crotone.

«Sono molto contento, è una scelta che ho voluto fortemente. Ringrazio la società per la fiducia, adesso tocca a me ed ai mie compagni, vogliamo fare una grande stagione per conquistare la salvezza in Serie A. La Serie B e la serie A sono due campionato totalmente diversi, ci sono fisicità e qualità diverse, sta a noi affrontare la serie A nel modo giusto, con grande umiltà ma con voglia di stupire. Ho scelto di continuare per dare continuità alla stagione scorsa: so che confermarsi è difficile, ma darò il massimo per fare un grande campionato».