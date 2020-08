Marsiglia, 4 positivi al Covid-19: rinviata la prima giornata di Ligue 1 contro il Saint-Etienne per via del regolamento

La partita tra Marsiglia e Saint-Etienne è stata rinviata. I 4 casi di positività – come riportato dal comunicato ufficiale della società – hanno portato al rinvio della gara dei marsigliesi.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, il match è stato posticipato per via del regolamento: in caso di 4 o più positivi in una squadra è necessario rinviare la sfida. Nei prossimi giorni ci potrebbe essere già la nuova data.