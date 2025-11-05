Marsiglia Atalanta, le tre cose che non hai notato del match di Champions League

Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 21:00, Marsiglia Atalanta: partita valida per la 4° giornata di Champions League 2025-2026

Marsiglia-Atalanta è stata una partita piena di cose visto l’atteggiamento altamente propositivo delle due squadre. Ne è uscita fuori una sfida avvincente, risolta da un gioiello di Samardzic sul quale nulla ha potuto il portiere Rulli, che al contrario era stato bravissimo nel primo tempo a neutralizzare il tiro dagli 11 metri di De Ketelaere. Insieme a tanti macroepisodi che hanno fatto la storia del match, ecco alcuni episodi meno eclatanti che suggeriscono però qualche chiave interpretativa.