Marsiglia, De Zerbi estasiato dai nuovi acquisti dopo il successo sul PSG. Angel Gomes, O'Riley e Weah...

Marsiglia, Roberto De Zerbi estasiato dai nuovi acquisti dopo il successo sul PSG. Tutti gli aggiornamenti sul club

Dopo aver inizialmente richiesto tempo per integrare i suoi nuovi acquisti nei suoi principi di gioco, Roberto De Zerbi ha finalmente espresso tutto il suo entusiasmo per i giocatori arrivati quest’estate. Il successo convincente contro il Paris Saint-Germain è stato il catalizzatore, permettendo all’allenatore italiano di lodare pubblicamente le prestazioni di Nayef Aguerd, Emerson, O’Riley e l’ex Juve Weah, veri protagonisti della vittoria. Un cambio di tono significativo rispetto alla delusione espressa dopo la sconfitta contro il Real Madrid, che testimonia una crescente fiducia nell’amalgama della sua nuova squadra.



La rinascita dell’OM: De Zerbi elogia le nuove stelle

«Questa squadra mi piace molto, non lo dico solo a voi, lo dico anche ai miei amici. Mi piace molto allenare Aguerd, Pavard, O’Riley, Gomes, Medina, parlo dei nuovi acquisti, Aubameyang ecc… Aguerd, sembra che giochi con me da 10 anni. Ha 29 anni e ha giocato in Premier League. Riesce ad avere la motivazione e la curiosità di imparare, di ascoltare, di vedere nuove cose. Si sono messi a disposizione di tutti», ha dichiarato De Zerbi, visibilmente soddisfatto. L’entusiasmo dell’allenatore si è concentrato in particolare sulla capacità di questi nuovi innesti di adattarsi rapidamente al suo sistema di gioco complesso, portando freschezza e qualità alla rosa.



Weah: il “miglior trasferimento sottovalutato” per De Zerbi

Un caso esemplare è quello di Timothy Weah, definito dall’allenatore come “uno dei migliori trasferimenti”. «Può giocare ovunque, è un giocatore eccezionale, sono davvero molto felice che giochi con noi. Un giocatore come Weah è come avere 2-3 giocatori, grazie alla sua versatilità e intelligenza. Dà sempre il massimo in allenamento e durante le partite. Un trasferimento forse sottovalutato, e penso che sia un giocatore sottostimato. Ha più valore di quanto possa sembrare. È un giocatore molto, molto forte», ha detto De Zerbi. La sua polivalenza e dedizione lo rendono un elemento cruciale, capace di coprire più ruoli e di garantire prestazioni di alto livello.



Le scelte dolorose e il futuro di Angel Gomes e O’Riley

De Zerbi ha anche affrontato le “scelte dolorose” che l’ampiezza della rosa gli impone, come il caso di Angel Gomes, titolare nelle prime giornate ma poi escluso per i big match. «Pensavo che non fosse la partita perfetta per lui dal punto di vista fisico e tattico. Ho scelto altri giocatori», ha spiegato, assicurando però che Angel Gomes e Vermeeren, anch’esso giovane, saranno molto importanti per il futuro. Diverso il percorso di Matt O’Riley, che ha saputo conquistarsi un posto da titolare. «È un giocatore che seguivamo da tempo. È forte, serio, capisce il calcio e sa giocare in diversi ruoli. Fisicamente è il giocatore che corre di più in squadra», ha concluso De Zerbi, evidenziando l’importanza della sua intelligenza e della sua capacità di adattamento tattico.