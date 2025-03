Il Marsiglia perde ancora, rischia la zona Champions e Rabiot si infuria: «Ho l'impressione che...»

Dopo il terzo ko consecutivo del suo Marsiglia, Rabiot ha parlato infuriato sulla possibilità di perdere la zona Champions della squadra di De Zerbi

Con il terzo ko consecutivo arrivato per 3-1 in casa del Reims, il Marsiglia rischia non solo di regalare il titolo al Psg già in giornata, ma anche di perdere un posto in zona Champions.

Lo sa benissimo Adrien Rabiot che ha commentato a RMC Sport: «Una sconfitta che fa male. Ma fa più male ancora aver mostrato questo spirito. Abbiamo degli obiettivi, ne parliamo ogni settimana. Sì, c’è stata la pausa e non abbiamo avuto molto tempo per preparare la partita, ma ho l’impressione di vedere ragazzi che non vogliono lottare per arrivare in Champions League. È complicato, non so cosa dire»