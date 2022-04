Materazzi: «Juve-Inter? Spero la decida Barella!»

L’ex nerazzurro Materazzi ha parlato in vista del derby d’Italia tra Juve e Inter

Marco Materazzi, storico ex difensore dell’Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del derby d’Italia.

JUVE INTER – «Ora l’Inter deve ritrovare la strada perduta. La Juve in questo momento è più compatta. Significato? E’ “La” partita, la più sentita, per mille motivi, almeno cos la vivevamo ai miei tempi. Questa volta nessuna può permettersi di perdere. Solo un risultato possibile».

CHI DECIDE JUVE INTER – «Mi farebbe immenso piacere che fosse Barella. Ora è in difficoltà ma se siamo lassù è perché ci ha portati lui con le sue corse infinite. Altrimenti Bastoni».

DYBALA – «Se mi piacerebbe all’Inter? Tantissimo. La Juve forse sta cercando di correggere errori del passato, hanno tentato l’all-in con Ronaldo e non gli è andata bene. Arrivabene è stato chiamato per far quadrare i conti e quindi si prendono certe decisioni. Ma la Juve ha fatto un grande colpo con Vlahovic. Grandissimo per l’età, i gol che ha fatto e soprattutto quelli che farà. Ha messo a posto l’attacco per sette-otto anni, è uno dei centravanti top mondiali. Mi sarebbe piaciuto giocare contro di lui, perché è uno che te le dà e le prende: ci saremmo divertiti».

