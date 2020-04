Materazzi: «Sarei andato al Milan prima dei Mondiali»

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale, ha parlato di un possibile trasferimento al Milan

Intervenuto nel corso di una diretta Instagram, Marco Materazzi ha parlato di un possibile trasferimento al Milan quando era ancora un calciatore.

«Io al Milan o alla Juve? Rispetto le scelte di Vieri e Lucio, ma quando sei straniero è diverso. A fine carriera io non sarei mai andato da nessuno dei due, prima dei Mondiali forse sarei andato al Milan per orgoglio, per giocare con Maldini e Nesta. Non sarei andato per soldi, scelsi di rimanere e alla fine è andata bene, sono diventato tifoso dell’Inter».