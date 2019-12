Materazzi sfida Ronaldo: «Complimenti per il bel gol, quasi come il mio» – FOTO

Materazzi ha scherzato con Cristiano Ronaldo evidenziando come il gran salto effettuato dal portoghese sia comunque inferiore al suo nel 2006

Cristiano Ronaldo ha segnato alla Sampdoria saltando circa 2,56 mt, e Marco Materazzi ha pubblicato sui social la sua rete ai mondiali nel 2006, stimata sui 2,70, accanto a quella del portoghese.

L’ex difensore nerazzurro ha ironizzato su Instagram: «Bravo Air CR7 ….. quasi come me. Complimenti per il gol !!!». Il gol in questione di Materazzi risale al 22 giugno, quando l’Italia superò 2-0 la Repubblica Ceca ai gironi dei Mondiali in Germania.