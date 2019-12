Maurizio Sarri parla del sorteggio di Champions League: la Juventus ha pescato un turno agevole, contro il Lione – VIDEO

Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, parla del sorteggio di Champions League.

SORTEGGIO – «Mi interessa zero in questo momento. È una partita che giocheremo tra 70 giorni, nel mezzo ci sono una quindicina di partite e il mercato. Le valutazioni lasciano il tempo che trovano in questo momento. Troveremo una situazione diversa da quella attuale. La grande paura era il Real Madrid, tutto il resto ci poteva andar bene. Rivalutiamo a febbraio. Comunque un ottavo di Champions è sempre difficile indipendentemente dall’avversario».