Maxi Lopez, multa e… selfie con l’agente! – FOTO

L’attaccante del Crotone Maxi Lopez si è reso protagonista di uno spiacevole episodio: la risposta ironica sui social – FOTO

Maxi Lopez è tornato a far parlare di sé per questioni extracalcistiche. No, non c’entrano l’ex moglie Wanda Nara e altre fiamme. Il bomber argentino, attualmente al Crotone, ha rimediato una multa per violazione del codice stradale.

Nessun problema per il classe ’84, che ha preso tutto con ironia e ha fotografato l’ufficiale dei Carabinieri. Ecco lo scatto pubblicato da Maxi Lopez sul proprio profilo Instagram