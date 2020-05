Maxi Lopez: «Voglio portare il Crotone in Serie A»

Maxi Lopez, attaccante del Crotone, ha parlato della sua esperienza in Serie B, la prima in carriera

Maxi Lopez ha annunciato i suoi obiettivi con il Crotone: «Questa esperienza è stata la prima in seconda serie: grazie ai compagni e ai tifosi che mi hanno fatto sentire subito a casa sia dentro che fuori il campo, si è rivelata una scelta bellissima della mia vita e per adesso l’obiettivo è quello di riportare il Crotone in Serie A».

«È stato un anno difficile perché ho subito un infortunio che mi ha lasciato più di 3 mesi fuori. Si è trattato del terzo infortunio della mia carriera dopo quelli del 2005 e del 2011. Sono stato per un po’ fuori ma non ho perso la voglia e la rabbia di voler dimostrare quello che posso dare e le mie capacità. Mi metterò sempre a disposizione dei compagni per portare avanti il nostro obiettivo», ha concluso l’attaccante argentino.