Mazzarri Iran, salta il trasferimento all’Esteghlal: la decisione del tecnico è chiara

Mazzarri Iran, finisce in un niente di fatto la trattativa con l’Esteghlal di Teheran: la decisione del tecnico è chiara

Finisce in un niente di fatto la trattativa tra l’Estghlal e Walter Mazzarri per portare in Iran il tecnico. Come rivelato da Nicolò Schira il tecnico ha deciso di aspettare eventuale offerte dall’Italia piuttosto che un’avventura decisamente più esotica.

Walter #Mazzarri has decided to wait an italian club and has not accepted the rich bid received by #FCEsteghlal, which have just signed Miodrag #Bozovic. Contract until June 2025. Deal completed by the agents Alexander Garini and Navid Behravan. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 26, 2025

A leaked voice message from Walter Mazzarri regarding Esteghlal FC's offer. He says: "They (Esteghlal FC) have been interested in me for a year. I hope you understand that I have no interest in going there." pic.twitter.com/ZZC58LGQHS — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) February 26, 2025

Il giornalista sportivo iraniano Hatam Shiralizadeh ha pubblicato un vocale del tecnico in cui afferma: «Questi (l’Esteghlal ndr) mi vogliono da un anno, insistono ma io lì non ci vado, capito?». Al suo posto il club ha ingaggiato Miodrag Bozovic.