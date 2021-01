Mazzola rivela: «Un difensore dell’Inter fece autogol di proposito»

L’ex calciatore Sandro Mazzola ha rivelato un retroscena su un vecchio compagno all’Inter: le sue dichiarazioni a Libero

«Il peggior peccato che possa commettere un calciatore è vendere una partita. Una volta uno dell’Inter aveva fatto apposta un autogol. Quando siamo scesi negli spogliatoi lo abbiamo quasi ammazzato di botte. Purtroppo allora accadeva più spesso, perché c’era molta povertà. In ogni caso non confesserò mai come si chiama».