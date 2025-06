Mbappé: «Vittoria della Champions del PSG? La cosa non mi tocca, felice per loro»

Kylian Mbappé parla della vittoria di Champions League da parte del PSG dopo il suo addio: ecco le parole del francese del Real Madrid

Kylian Mbappé ha rotto il silenzio dopo la storica vittoria in Champions League del PSG, assicurando di non provare alcun rimpianto per il suo trasferimento al Real Madrid. Nonostante il club francese abbia conquistato il trofeo proprio nella stagione successiva alla sua partenza, il fuoriclasse francese si è detto sereno e soddisfatto delle sue scelte, sottolineando come il suo ciclo al PSG fosse ormai giunto al termine. I parigini hanno dominato la finale con un clamoroso 5-0 sull’Inter, firmando la vittoria più larga nella storia di una finale di Champions. Guidati da uno strepitoso Ousmane Dembélé – ormai tra i favoriti per il Pallone d’Oro – hanno completato uno storico “triplete“. Nel frattempo, Mbappé ha chiuso la sua prima stagione con il Real Madrid senza titoli. Eppure, il 26enne ha espresso ammirazione e affetto per la sua ex squadra, congratulandosi pubblicamente anche sui social. Di seguito le sue parole a ESPN.

TRASFERIMENTO – «Sono stato felice, se lo meritavano. Hanno vissuto tanti problemi, li ho vissuti anch’io. Ho attraversato ogni fase della Champions League, tranne vincerla. Sono stati la squadra migliore d’Europa. Non ricordo di averli mai visti andare sul 5-0. È una vittoria meritata al 100%, stanno diventando la squadra da battere».

LO TOCCA LA VITTORIA DELLA CHAMPIONS DEL PSG – «Il fatto che il PSG abbia vinto la Champions senza di me non mi tocca. È una cosa positiva. Tutti affrontiamo sfide nelle nostre carriere. Io sono spesso nell’occhio del ciclone, e mi sta bene così. Ho sempre amato queste situazioni, ora sta a me lavorare. Ho già ribaltato molte situazioni nella mia carriera, mi sono scrollato di dosso tante etichette».

ANDATO VIA TROPPO PRESTO – «Sono andato via troppo presto? No, la mia storia era finita, doveva finire. Non c’era amarezza, avevo esaurito tutto».