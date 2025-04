McTominay, centrocampista e goleador sulla scia di Hamsik, Vidal e Matthaus: 11 reti per lo Scudetto

Scott McTominay, prima stagione speciale per il centrocampista Scozzese, arrivato in estate al Napoli e già in doppia cifra di gol segnati

Scott McTominay è diventato il simbolo del nuovo Napoli di Conte: con 5 gol nelle ultime 3 gare e 11 totali in stagione (secondo solo a Lukaku), lo scozzese è il motore del centrocampo e decisivo nelle partite chiave. Arrivato in un campionato tatticamente complesso, si è inserito con sorprendente naturalezza grazie anche al sistema disegnato su misura da Conte, che ne valorizza inserimenti, duttilità e senso del gol. Il modulo, spesso un 4-3-3 fluido, gli consente di agire su tutto il campo, spuntando davanti per finalizzare e dietro per recuperare.

Il suo impatto ricorda quello di altri grandi centrocampisti stranieri al primo anno in Serie A: Vidal alla Juventus, sempre con Conte, autore di 7 gol al debutto, poi diventati 10 e 11 nelle stagioni successive; Matthäus nell’Inter di Trapattoni, con 9 reti decisive da incursore; e Hamsik, pur arrivato dal Brescia, come riferimento storico a Napoli. McTominay, con 7 gol che hanno sbloccato lo 0-0, sembra destinato a entrare nella galleria dei grandi centrocampisti goleador vincenti subito.