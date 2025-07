Mercato Cagliari: i rossoblù puntano il mediano di una big di Serie A! L’ultima idea del ds Angelozzi

Mercato Cagliari: i rossoblù puntano al centrocampista di una grande di Serie A! L’ultima idea del direttore sportivo Angelozzi

Il Cagliari guarda al futuro e punta a rinforzare il centrocampo con un profilo interessante: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club sardo ha manifestato interesse per Yacine Adli, centrocampista franco-algerino classe 2000 attualmente in forza al Milan. Il giocatore, noto per la sua versatilità e intelligenza tattica, potrebbe rappresentare un colpo di spessore per la squadra rossoblù.

Chi è Yacine Adli

Adli è un regista moderno, capace di abbinare visione di gioco e tecnica individuale. Cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain, ha militato nel Bordeaux prima di trasferirsi al Milan nel 2021. Nonostante un utilizzo non costante sotto la guida di Stefano Pioli, ha mostrato qualità notevoli come la capacità di gestire i ritmi e servire passaggi chiave. A 24 anni, il suo potenziale è ancora in fase evolutiva e potrebbe trovare nuovo slancio in un ambiente come quello cagliaritano.

Il ruolo di Guido Angelozzi

Il direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, è noto per la sua abilità nello scovare talenti e costruire progetti tecnici solidi. Convinto delle potenzialità di Adli, Angelozzi dovrà ora affrontare il compito più arduo: persuadere il presidente Tommaso Giulini a investire in modo deciso su un profilo che richiede impegno economico, sia per il costo del cartellino che per l’ingaggio.

Sfida economica e strategie future

Giulini, da sempre attento alla sostenibilità finanziaria, dovrà valutare attentamente la proposta in chiave costi-benefici. Un piano ben costruito, che metta in risalto il valore tecnico e l’impatto strategico dell’acquisto, sarà fondamentale per sbloccare l’affare.

Trattativa in fase embrionale

Ad oggi, non risulta pervenuta alcuna offerta ufficiale da parte del Cagliari. Le prossime settimane saranno decisive: il dialogo con il Milan, la volontà del giocatore e la disponibilità economica del club sardo rappresentano le variabili chiave per l’eventuale chiusura dell’operazione.