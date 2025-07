Mercato Cagliari, i rossoblù danno il via libera per la cessione di Scuffett! Tutti i dettagli

Mercato Cagliari, i rossoblù hanno deciso: via libera per la cessione del portiere Scuffett! Tutti i dettagli a riguardo

Simone Scuffet, portiere classe 1996 con una lunga esperienza tra Serie A, Serie B e campionati esteri, è prossimo a lasciare il Cagliari per accasarsi al Pisa. Secondo quanto riferito da fonti vicine alla trattativa, tra cui alfredopedulla.com, il club sardo ha ufficialmente autorizzato la cessione, aprendo così le porte a un trasferimento che si preannuncia definitivo.

Il Pisa è pronto ad accogliere l’estremo difensore friulano con un contratto di lunga durata, presumibilmente biennale o triennale. La società nerazzurra, fresca di promozione in Serie A, punta a rafforzare il reparto difensivo con un profilo affidabile e già rodato. Scuffet, che ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con l’Udinese e ha vestito anche le maglie di Spezia, APOEL e CFR Cluj, rappresenta un innesto di valore per affrontare al meglio la nuova stagione.

Scelta strategica del Cagliari

La decisione del Cagliari di liberare il portiere testimonia la volontà di rinnovare il roster e ridistribuire le risorse, sia finanziarie che tecniche. Il club rossoblù, impegnato nella costruzione della rosa per la nuova annata, mira a valorizzare altri elementi della rosa e forse ad investire in un profilo più giovane o con caratteristiche differenti. La cessione di Scuffet consente al Cagliari maggiore flessibilità sul mercato, facilitando l’ingresso di nuovi innesti in più reparti.

Scuffet protagonista del progetto nerazzurro

Per il Pisa, l’arrivo di Simone Scuffet è molto più di un semplice acquisto. Il club toscano crede fortemente nel valore del portiere e intende affidargli il ruolo di titolare tra i pali. Dopo stagioni altalenanti, questa opportunità rappresenta per il giocatore una chance concreta di rilancio. La sua esperienza internazionale e la maturità acquisita sui campi italiani ed esteri saranno fondamentali per garantire solidità difensiva ai nerazzurri nel campionato più prestigioso.

L’ufficialità dell’operazione è attesa nei prossimi giorni, con i tifosi pisani che già pregustano l’ingresso di un nome di spessore. L’arrivo di Scuffet segna un passo importante nel progetto sportivo del Pisa e rafforza la fiducia del club nei propri obiettivi.