Mercato Como, tutti pazzi per Perrone! Pronto il duello tra due big della Serie A: ecco le squadre interessate al centrocampista

Nel Como che si è spinto stabilmente nella zona nobile della classifica, uno dei nomi che più stanno attirando attenzione è quello di Máximo Perrone, centrocampista argentino classe 2003 che ha assunto un ruolo centrale nel gioco di Cesc Fabregas, allenatore spagnolo dei lariani. Il regista ex Manchester City è ormai considerato uno dei punti di riferimento della squadra e il suo rendimento non sta passando inosservato nemmeno ai grandi club italiani. Nelle ultime ore, come spiegato da Matteo Moretto in un aggiornamento rilanciato sui canali di Fabrizio Romano, due società stanno seguendo con particolare interesse il suo profilo: Napoli e Inter. Moretto ha sottolineato che il gradimento nerazzurro è molto alto, anche se non risultano ancora contatti diretti con l’entourage del giocatore.

Il Napoli si muove con più decisione, ma il Como non vuole cedere

Secondo la stessa ricostruzione, il club che si starebbe muovendo in modo più concreto è il Napoli, che considera Perrone un’idea reale per rinforzare il centrocampo della prossima stagione. Il giocatore piace da tempo alla dirigenza azzurra e viene valutato come possibile innesto sia in caso di addio di Stanislav Lobotka, regista slovacco del Napoli, sia eventualmente anche a prescindere dalla permanenza dello stesso centrocampista. L’Inter, invece, continua a monitorarlo con attenzione ma senza aver ancora aperto una trattativa vera e propria. Resta però un ostacolo importante per tutti: il Como non ha necessità economiche immediate e, come riportano le fonti che hanno ripreso l’intervento di Moretto, non sembra orientato a privarsi facilmente del suo metronomo, soprattutto alla vigilia di una possibile prima stagione europea del progetto lariano.

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Contratto lungo, investimento già fatto e un’estate tutta da scrivere

La posizione del Como è rafforzata anche dai dettagli dell’operazione chiusa con il Manchester City la scorsa estate. Il club lombardo ha infatti acquistato Perrone a titolo definitivo e gli ha fatto firmare un contratto fino al 2029. Come ricostruito da fonti che hanno analizzato l’accordo, il City ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita, elemento che conferma il valore attribuito al centrocampista argentino. Perrone sta vivendo la stagione della consacrazione, al punto da essere ormai considerato uno dei simboli tecnici del Como di Fabregas. Il mercato proverà a muoversi attorno a lui, ma la sensazione è che strapparlo ai lariani sarà tutt’altro che semplice.