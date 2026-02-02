Mercato Cremonese, casting aperto per il colpo last minute in difesa: tutti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giacchetta

La Cremonese è al lavoro per blindare la retroguardia a disposizione di Davide Nicola, tecnico specialista in imprese impossibili. Secondo quanto svelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i Grigiorossi hanno avviato un casting internazionale sondando quattro profili specifici. Dalla Ligue 1 arrivano le candidature di Rasmus Nicolaisen, colonna danese del Tolosa, e Gautier Lloris, centrale mancino in forza al Le Havre.

Occhi puntati anche in Eredivisie su Maxim Dekker, giovane promessa dell’AZ Alkmaar. La pista più intricata, però, porta a Steve Kapuadi: sul possente difensore del Legia Varsavia, infatti, è forte la concorrenza del Torino. I Granata avevano già effettuato sondaggi per il classe 1998 nelle scorse ore, prefigurando un duello di mercato. La dirigenza lombarda sta ora valutando la fattibilità economica delle diverse operazioni prima di sferrare l’affondo decisivo.

Si registra, al contempo, una brusca frenata nella trattativa per Sebastiano Luperto, il quale sembra sempre più propenso alla permanenza al Cagliari.

