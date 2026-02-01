Cremonese, il ds Giacchetta annuncia: «Oltre a Vardy non abbiamo grandi campioni, serve questo spirito. Vedremo se nelle ultime 24 ore…»

Cremonese, il direttore sportivo Simone Giacchetta ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro l’Inter

Intervenuto nel corso del prepartita di Cremonese Inter, il direttore sportivo dei grigiorossi, Simone Giacchetti ha presentato così il match del 23° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

SULLA MANCANZA DI RISULTATI – «Siamo una neopromossa, sappiamo che dobbiamo fare un percorso di grande sofferenza. Abbiamo fatto un ottimo inizio, adesso stiamo pagando gli infortuni che stiamo subendo. Ci auguriamo di superarli a breve. Giocare per la Cremonese vuol dire stare uniti in questi periodi».

SU MALEH E DJURIC – «La conoscenza del campionato, l’umiltà di questi giocatori che fanno questa categoria da tanto tempo. Alla Cremonese, al di là di Vardy, non è che ci siano grandi campioni. Dobbiamo mantenere questo spirito, soprattutto in un campionato e un percorso come il nostro».

ALTRI COLPI IN VISTA? – «In un periodo come questo di calciomercato, tutti si aspettano grandi movimenti. Stiamo valutando se ci sono opportunità da sfruttare nelle ultime 24 ore, qualcosina abbiamo fatto. Volevamo farne altre, ma non si è verificato non a causa nostra».

Queste, invece, le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

PAROLE – «Come fare l’impresa? Giocare con l’Inter di oggi non è sicuramente semplice, cercheremo di fare del nostro meglio, affrontiamo una squadra che ha fatto due finali di Champions, non abbiamo tantissimo da perdere. Non vinciamo da dicembre ma siamo a gennaio, non è che sia passato chissà quanto tempo. Dobbiamo giocare per rimanere in questa categoria, il percorso è questo. Le tante assenze di oggi e il mercato? Siamo bersagliati dalla sfortuna, abbiamo tanti infortunati e defezioni, sono tutti stop di 2/3 settimane ma ci condizionano tanto in una rosa come la nostra. Manca una giornata di mercato, non credo ci siano rivoluzioni particolari. Fino a che il mercato è aperto, vedremo se troveremo qualcosa che ci può aiutare. Siamo attenti a tutto ciò che succede».

