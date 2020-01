Mercato Fiorentina, Cutrone non convocato col Wolverhampton: il motivo

Patrick Cutrone potrebbe presto conoscere il suo futuro: l’attaccante ex Milan non è stato convocato con il Wolverhampton

Patrick Cutrone potrebbe presto lasciare il Wolverhampton: ecco le parole di Nuno Espirito Santo a Sky Sports, tecnico degli inglesi, sulla decisione di non convocare l’ex attaccante del Milan, in orbita Fiorentina.

ESPIRITO SANTO – «Non voglio parlare di questa cosa a lungo ma ho parlato con Patrick e insieme abbiamo deciso che era meglio che non prendesse parte a questa partita. Era la decisione migliore per tutti, vediamo ora che accade. E’ tutto ok anche se qualcosa potrebbe succedere, per il momento non voglio dire di più. Vedremo».