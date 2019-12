Mercato Fiorentina, due nomi per il centrocampo: i dettagli

Mercato Fiorentina: i viola lavorano per regalare a Beppe Iachini almeno un nuovo centrocampista. Due i nomi caldi

La Fiorentina lavora per regalare al nuovo allenatore, Beppe Iachini, una squadra per cercare di risalire in classifica. Oltre ai nomi di Cutrone e Petagna, la dirigenza si adopera per l’acquisto di un centrocampista.

Come riportato da Sky Sport, la Fiorentina ha messo gli occhi su due centrocampisti: Alfred Duncan del Sassuolo e Soualiho Meïté del Torino. Muscoli e forza quindi per la mediana viola.