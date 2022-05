Mercato Fiorentina, i viola pensano a Cavani: ecco i dettagli

La Fiorentina pensa a Edison Cavani come punta per l’attacco viola: i dettagli

Come riportato questa mattina dal La Nazione, la Fiorentina pensa a Edinson Cavani come punta per l’attacco viola.

L’attaccante non resterà a Manchester e deciderà il suo futuro nei prossimi giorni. I viola aspettano, così come aspettano anche di capire se Belotti rinnoverà con il Torino oppure no.

[VIDEO] I 10 GOL PIU’ BELLI DELLA SERIE A 2021-2022