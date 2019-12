Mercato Genoa, rossoblù alla ricerca di un attaccante. I nomi

Mercato Genoa, la squadra di Thiago Motta alla ricerca di un attaccante. Sondaggio per Kalinic, sullo sfondo anche Llorente: tutti i nomi

Il Genoa è alla ricerca di un attaccante. La dirigenza rossoblù, che ha visto recentemente l’arrivo di Marroccu alla direzione sportiva, proverà ad acquistare un numero 9 già nel mercato di gennaio.

L’edizione odierna de Il Secolo XIX delinea i nomi che interessano al Grifone. Sarebbe stato fatto un sondaggio per Nikola Kalinic, su cui è forte la concorrenze. Anche Fernando Llorente tra le idee, così come Zaza. In piedi anche l’ipotesi di uno scambio col Bologna tra Sanabria e Destro.