Mercato Inter, Chivu torna alla carica: dalla Spagna rimbalza un’indiscrezione pesante, ecco il primo nome sulla lista

Mercato Inter, Chivu spinge per il grande colpo: indiscrezione pesante dalla Spagna, definito il profilo in cima alla lista

L’Inter di Cristian Chivu guarda con decisione alla Spagna per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il nome che più stuzzica la fantasia dei tifosi e della dirigenza è quello di Nico Williams, talento ventitreenne dell’Athletic Bilbao e profilo ideale per il 3-4-2-1 immaginato dal tecnico sin dalla scorsa estate. Dopo il mancato arrivo di Lookman, la proprietà Oaktree valuta l’investimento sul gioiello basco per mantenere alta la competitività della squadra.

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Secondo quanto riportato da Fichajes, l’interesse nerazzurro è concreto, ma l’operazione si presenta tutt’altro che semplice. Williams è legato a una clausola rescissoria compresa tra 95 e 100 milioni di euro, mentre il suo valore reale si aggira intorno ai 50 milioni. Per avvicinarsi a una trattativa con l’Athletic, la dirigenza di Viale della Liberazione dovrebbe prima concretizzare una cessione di peso — tra i nomi ipotizzati figurano Bastoni e Barella — così da generare le risorse necessarie per tentare l’assalto al nazionale spagnolo.

L’arrivo di un esterno rapido e tecnico come Williams permetterebbe a Chivu di evolvere il sistema di gioco, offrendo a Lautaro e Thuram un partner capace di creare superiorità numerica e incidere nell’uno contro uno. Oaktree, intanto, monitora la situazione finanziaria: solo dopo aver garantito l’equilibrio di bilancio l’Inter potrà muovere i primi passi ufficiali con l’entourage del giocatore, nella speranza di anticipare la concorrenza europea e portare a Milano uno dei profili più interessanti del panorama internazionale.