Mercato Inter, cresce la fiducia per Vicario: c’è l’apertura totale! La rivelazione di Romano e la verità sul Dibu Martinez. Il punto sul futuro della porta

L’Inter programma il futuro tra i pali. Con l’imminente addio a fine contratto di Yann Sommer, esperto portiere svizzero classe 1988, la dirigenza della Beneamata cerca un degno erede per la prossima estate.

Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il candidato principale per i nerazzurri è Guglielmo Vicario, talentuoso estremo difensore ex Empoli attualmente in rotta con il Tottenham. Il classe 1996 ha già dato la sua totale disponibilità al trasferimento a Milano, ma il club meneghino deve ancora impostare la trattativa ufficiale. Molto dipenderà dal budget a disposizione e dall’eventuale retrocessione degli inglesi, che abbasserebbe nettamente i costi.

Smentita invece la pista che porta a Dibu Martinez, carismatico portiere argentino campione del mondo: per età e stipendio, non è mai stato un reale obiettivo della società lombarda.

MERCATO INTER – «Vicario lascerà il Tottenham, non ci sono dubbi: è un rapporto deteriorato e tornato alla fine. Vuole tornare in Italia e ha già dato totale apertura all’Inter, che è la squadra che al momento ha avuto più contatti concreti con lui. L’Inter delle chiacchierate le ha fatte e continua a farle ed è al corrente della sua totale disponibilità: da qui a scegliere il portiere, però, ci sono ancora passaggi da fare. L’Inter non ha ancora chiuso né impostato la trattativa Vicario: lui è ancora impegnato ad aiutare il Tottenham nella lotta retrocessione. L’Inter poi a livello di budget dovrà fare delle scelte, capire quanto costerebbe Vicario: un conto a livello di costi sarebbe un Tottenham in Championship, un altro in Premier. L’Inter ha parlato con gli agenti ed è in alto nella lista. Sul nome di Dibu Martinez in tanti ci hanno chiesto senza un grande senso: non è mai stata un’opzione e in questo momento l’Inter sta andando su portieri differenti. Per discorso di età e di ingaggio non ci risulta che l’Inter sia mai stata in trattative reali per lui».

