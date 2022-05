Inter, futuro Vidal e Sanchez al Real Betis? Le amissioni di Pellegrini

Vidal e Sanchez al Real Betis? Arriva l’ammissione di Manuel Pellegrini, allenatore della formazione spagnola

L’allenatore del Real Betis Manuel Pellegrini ha così risposto alla domanda sul futuro dei due cileni dell’Inter Alexis Sanchez e Arturo Vidal.

«Mi piacerebbe avere uno dei due, ma non è realistico dal punto di vista economico. Per qualità mi piacerebbe averli, anche se purtroppo sono due giocatori dall’ingaggio alto che il Betis non si può permettere. Mi è stato detto che non do spazio ai giocatori cileni nelle mie squadre, ma non è così. Prendo quelli che penso siano utili per la rosa».