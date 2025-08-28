Mercato Inter, Mehdi Taremi verso l’Olympiacos: ore decisive per l’addio! Le ultimissime

Mercato Inter, Taremi verso l’Olympiacos: saranno ore decisive per l’addio! Le ultimissime in casa nerazzurro

Il futuro di Mehdi Taremi, attaccante iraniano classe 1992 ed ex bomber del Porto, sembra ormai scritto. Dopo un’estate trascorsa sapendo di essere sul mercato, il centravanti è vicino a lasciare l’Inter. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con l’Olympiacos per la cessione a titolo definitivo, ma manca ancora l’ufficialità: la decisione finale spetta al giocatore, che si è preso 24 ore per riflettere.

Una stagione da comprimario

Arrivato a parametro zero nella scorsa stagione, Taremi non è mai riuscito a imporsi nello scacchiere offensivo di Cristian Chivu, tecnico rumeno alla guida dell’Inter, complice la concorrenza della coppia titolare Lautaro Martinez (capitano e leader offensivo) e Marcus Thuram (attaccante francese di grande fisicità e tecnica). Anche i giovani Ange Bonny e Pio Esposito sembrano destinati a ottenere più spazio, relegando l’iraniano a un ruolo marginale.

L’accordo con l’Olympiacos

La trattativa con il club greco è stata veloce: l’Inter incasserà una cifra simbolica, ma l’obiettivo principale è il risparmio sull’ingaggio, pari a circa 3 milioni di euro netti a stagione (quasi 10 milioni lordi). Dal punto di vista economico, l’operazione rappresenta un successo per i nerazzurri, che da tempo puntano a ridurre il monte ingaggi e a ringiovanire la rosa.

Champions League come richiamo

Un elemento chiave per convincere Taremi a dire sì è la possibilità di disputare la Champions League con l’Olympiacos. Per un attaccante di 33 anni, che vuole rimanere protagonista sul palcoscenico europeo, la prospettiva di giocare la massima competizione per club è un fattore determinante.

Ore calde per la decisione

L’Inter attende una risposta entro le prossime ore. In caso di via libera, il trasferimento sarà ufficializzato e Taremi volerà ad Atene per firmare il contratto. In caso di ripensamento, la dirigenza dovrà valutare altre soluzioni, anche se al momento non sembrano esserci offerte concrete da altri club.

L’addio dell’attaccante iraniano confermerebbe la strategia nerazzurra: riduzione dei costi, valorizzazione dei giovani e piena fiducia nel progetto tecnico di Cristian Chivu.