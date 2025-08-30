Mercato Inter: Mehdi Taremi all’Olympiacos, accordo chiuso con i nerazzurri, i dettagli

Mercato Inter: Mehdi Taremi andrà all’Olympiacos, accordo chiuso con i nerazzurri, tutti i dettagli dell’operazione

L’Olympiacos ha ufficialmente piazzato un colpo di rilievo sul mercato internazionale: Mehdi Taremi, attaccante iraniano classe 1992, è pronto a indossare la maglia del club del Pireo. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, l’accordo con l’Inter è stato definito sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro.

Un duello di mercato vinto dai greci

Secondo quanto riportato dal portale sportivo greco To10, l’Olympiacos ha superato la concorrenza di club come PSV Eindhoven, Stoccarda, Lione e Werder Brema, convincendo Taremi a firmare un contratto biennale. Nonostante nei giorni scorsi fossero circolate voci su un possibile dietrofront, la dirigenza greca ha accelerato le operazioni, chiudendo rapidamente l’affare.

Il profilo di Mehdi Taremi

Alto 1,87 metri, Taremi è considerato uno degli attaccanti più completi della sua generazione, grazie alla capacità di finalizzare e alla visione di gioco. La sua carriera è iniziata in Iran, nel Persepolis, dove ha segnato 55 gol in 112 presenze. Dopo un’esperienza in Qatar, è approdato in Europa al Rio Ave (Portogallo), per poi consacrarsi al Porto, con cui ha realizzato 91 reti in 182 partite in cinque stagioni, diventando leader offensivo e protagonista in Champions League.

Nel 2024 è passato all’Inter, indossando la maglia numero 99. La sua avventura in nerazzurro è durata una sola stagione, ma il suo curriculum resta impressionante: 202 gol e 101 assist in 445 partite ufficiali tra club e nazionale. Con l’Iran è il secondo miglior marcatore di sempre, con 56 reti in 95 presenze, e ha avuto un ruolo chiave nella qualificazione ai Mondiali 2026.

Firma a distanza e obiettivi in Grecia

L’ufficialità è attesa a breve: la firma avverrà a distanza, poiché Taremi è attualmente impegnato con la nazionale iraniana nella Central Asian Nations Cup.

L’Olympiacos accoglie così un rinforzo di spessore per il reparto offensivo. L’obiettivo è chiaro: sfruttare l’esperienza internazionale e il fiuto del gol di Taremi per puntare a nuovi traguardi in Super League greca e nelle competizioni europee. Dopo aver lasciato il segno in Iran, Qatar, Portogallo e Italia, l’attaccante è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera ad Atene.