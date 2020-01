Mercato Inter, Vidal si allontana: Manchester United in pressing

Arturo Vidal potrebbe restare solo un rimpianto per l’Inter: il cileno è corteggiato anche dal Manchester United, alla ricerca di un mediano

Arturo Vidal potrebbe restare solo un rimpiato per l’Inter: il centrocampista cileno sembra destinato a restare al Barcellona, come dichiarato a più riprese da Ernesto Valverde.

Ma l’emittente Direct TV apre un altro scenario per l’ex Juve: il Manchester United sarebbe tornato alla carica per il centrocampista cileno, per sostituire proprio il suo ex compagno Paul Pogba, appena operato alla caviglia.