Mercato Juventus, occhi su Kessié: l’Al‑Ahli fa chiarezza, Romano svela la situazione e i dettagli

Mercato Juventus: Kessié nel mirino! L’ivoriano resta un obiettivo per i bianconeri Romano rivela la posizione dell’Al‑Ahli

Il calciomercato continua a muoversi senza sosta e tra i nomi più discussi delle ultime ore spicca quello di Franck Kessié, ex centrocampista del Milan.

A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha analizzato con precisione gli sviluppi legati al futuro dell’ivoriano. Nonostante le insistenti voci su un possibile addio immediato all’Arabia Saudita, il giornalista ha raffreddato gli entusiasmi: al momento non ci sono le condizioni per un trasferimento già a gennaio. L’Al-Ahli, infatti, non sembra disposto a lasciar partire il giocatore a stagione in corso. Per questo motivo, ogni discorso su Kessié appare rimandato alla sessione estiva.

La Juventus resta vigile, consapevole però di dover fronteggiare una concorrenza ampia e internazionale: diversi club europei hanno già avviato contatti esplorativi con l’entourage del centrocampista.

Un elemento interessante emerso nelle ultime ore riguarda il nuovo approccio metodico della dirigenza bianconera. Con l’ingresso di figure come Comolli, la Juventus sta puntando sempre più sull’analisi dei dati per valutare i profili da inserire in rosa. In questo contesto, Kessié risulta essere un giocatore “validato” da tempo dal punto di vista statistico. I numeri raccolti internamente confermano che l’ivoriano possiede tutte le qualità atletiche, tecniche e strutturali richieste per potenziare il centrocampo di Spalletti.

La sua forza fisica, la capacità di inserirsi e l’esperienza maturata ai massimi livelli lo rendono un profilo ideale per innalzare il tasso qualitativo della squadra

