Mercato Juve, occhi su Davis: può essere lui l’attaccante del futuro? Oggi la sfida da avversari con l’Udinese, ma in futuro…

La Juventus si prepara a una trasferta delicata, con l’attenzione rivolta soprattutto a uno dei profili più pericolosi dell’Udinese. Secondo quanto evidenzia Tuttosport nel suo approfondimento pre-partita, Davis, attaccante fisico e potente della formazione friulana, sarà la principale minaccia offensiva per la retroguardia bianconera. La squadra di Luciano Spalletti, allenatore juventino, sa di dover mantenere altissimo il livello di concentrazione per limitare un centravanti capace di far valere forza, profondità e presenza in area. I difensori della Signora hanno studiato con attenzione i suoi movimenti, consapevoli che arginare le sue iniziative potrebbe essere uno dei fattori decisivi per indirizzare la partita.

La Juve pensa anche al mercato e segue il profilo dell’attaccante

L’interesse della Juventus, però, non riguarda soltanto la partita di questa sera. Sempre secondo Tuttosport, il nome di Davis è finito anche nei radar della dirigenza bianconera in ottica mercato. Il club starebbe infatti valutando il suo profilo come possibile rinforzo offensivo per la prossima stagione, nell’ambito di una strategia volta ad aumentare il livello tecnico e fisico del reparto avanzato. Non si tratta ancora di una trattativa vera e propria, ma di un monitoraggio costante, alimentato da relazioni positive e da osservazioni ripetute nel corso delle ultime settimane. La Juventus continua quindi a raccogliere informazioni su un attaccante considerato una delle opzioni credibili per il futuro.

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L’Udinese vuole blindarlo e prepara il rinnovo

Sul fronte friulano, però, la linea è chiara. L’Udinese non ha intenzione di farsi trovare impreparata davanti all’interesse dei grandi club e starebbe già lavorando per blindare il giocatore. Il direttore sportivo Gökhan Inler, ex centrocampista con lunga esperienza in Serie A e oggi uomo mercato dei bianconeri friulani, si sarebbe già mosso per impostare il rinnovo del contratto di Davis, attualmente in scadenza nel 2027. L’obiettivo del club è chiaro: allontanare gli assalti delle pretendenti e rafforzare la posizione della società in vista dell’estate. Intanto, però, prima del mercato c’è il campo, e questa sera Davis avrà un’occasione importante per confermare davanti alla Juventus tutto il suo valore.

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