Mercato Juve, asse rovente col Bologna: cosa manca per chiudere lo scambio Holm-Joao Mario

Mercato Juve, asse rovente col Bologna: scambio Holm-Joao Mario

La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato invernale. Archiviato il colpo Boga, il responsabile dell’area tecnica Damien Comolli sta provando a definire un’altra operazione in entrata e in uscita, intavolando una trattativa serrata con il Bologna. Al centro dei discorsi c’è uno scambio di pedine che vedrebbe protagonista Emil Holm: il laterale svedese, apprezzato per la sua spinta fisica sulla fascia destra, farebbe le valigie in direzione Torino.

Come contropartita tecnica per i Rossoblù, la Vecchia Signora ha messo sul piatto Joao Mario. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’intesa di massima tra le due società esiste già sulla base di un prestito (resta da definire l’eventuale diritto di riscatto), ma manca ancora un tassello fondamentale: il via libera del giocatore portoghese. Joao Mario, infatti, non ha ancora sciolto le riserve sul trasferimento in Emilia, tenendo momentaneamente in stand-by l’intera operazione. Le diplomazie sono al lavoro per ottenere il “sì” decisivo nelle prossime ore e regalare ai Felsinei e ai bianconeri i rinforzi sperati prima del gong finale.

