Mercato Juventus, lo Sporting Lisbona ha preso una decisione “avvisa” i bianconeri su quel giocatore: la ricostruzione

Mercato Juventus, lo Sporting Lisbona “avvisa” i bianconeri su quel grande attaccante: la ricostruzione e le ultime

La Juventus conserva una piccola speranza di assicurarsi Viktor Gyokeres, stando a quanto riportato oggi da SkySportDE. Lo Sporting Lisbona sarebbe disposto a rinunciare al pagamento della clausola rescissoria di 100 milioni di euro, accontentandosi di una cifra tra i 60 e i 70 milioni.

Questa novità rappresenta un’opportunità non solo per i bianconeri, ma anche per i principali club di Premier League interessati al talentuoso centravanti, tra cui Manchester United, Arsenal, Chelsea e Liverpool.