Mercato Juventus, occhi su Guehi: sfida a Chelsea e Manchester City per il difensore inglese, le ultime

Mercato Juventus, occhi su Guehi: pronta la sfida a Chelsea e Manchester City per il difensore inglese, le ultimissime

Il mercato di gennaio potrebbe regalare un nuovo obiettivo alla Juventus: Marc Guehi, difensore centrale classe 2000 del Crystal Palace e punto fermo della nazionale inglese. Il contratto del giocatore scadrà a giugno e, salvo rinnovi, il 24enne potrebbe lasciare Londra a parametro zero, diventando un’occasione d’oro per molti top club europei.

Secondo quanto riportato da Caughtoffside.com, il nome di Guehi è finito anche nel mirino di Manchester City e Chelsea. I “Citizens” avrebbero già avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore, mentre i Blues, club in cui Guehi è cresciuto calcisticamente, seguono con attenzione la situazione. Negli ultimi anni, il centrale si è affermato come uno dei difensori più affidabili della Premier League, grazie alla sua solidità in marcatura, alla capacità di leggere le situazioni di gioco e alla precisione nell’impostazione dalla retroguardia.

Per la Juventus di Igor Tudor, allenatore croato noto per il suo approccio tattico equilibrato e la valorizzazione dei giovani, Guehi rappresenterebbe un rinforzo ideale. L’arrivo a parametro zero permetterebbe di rafforzare il reparto difensivo senza gravare sul budget, inserendo in rosa un profilo giovane ma già esperto, con margini di crescita importanti.

La concorrenza, però, è agguerrita. Chelsea e Manchester City possono contare su risorse economiche superiori e sull’appeal della Premier League, rendendo la trattativa complessa. Per questo, la strategia bianconera potrebbe prevedere un monitoraggio costante fino a gennaio, con la possibilità di un contatto diretto qualora il giocatore manifestasse la volontà di trasferirsi in Serie A.

Il duello con i due club inglesi rende l’operazione particolarmente stimolante. La Juventus non può permettersi di perdere tempo: un approccio tempestivo e convincente potrebbe fare la differenza, mostrando a Guehi la solidità e l’ambizione del progetto bianconero.

Se l’affare dovesse concretizzarsi, Guehi non sarebbe solo un colpo strategico per il futuro, ma anche un elemento chiave per garantire maggiore solidità alla difesa in vista degli impegni di campionato e Champions League.