Mercato Lecce: Deiola in arrivo. I movimenti dei salentini

Il Lecce lavora sul mercato per rinforzarsi in vista dell’aspra lotta salvezza: Deiola è in arrivo, ma i salentini seguono anche altre piste

Il Lecce deve assolutamente rinforzarsi se vuole agguantare la salvezza il prima possibile. Il club salentino ha praticamente chiuso l’operazione per Alessandro Deiola: il centrocampista del Cagliari è in arrivo, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

L’obiettivo numero uno è però Saponara, perfetto per il 4-3-1-2 di Liverani, mentre per la difesa il nome è sempre quello di Djidji del Torino.