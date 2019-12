Mercato Lecce, Sticchi Damiani: «Saponara? Mai contattato»

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, chiarisce le sue posizioni sul calciomercato di gennaio: le sue parole

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Telerama. Ecco le sue parole sul mercato di gennaio.

MERCATO – «Imbula? Ha giocato poco e vedremo quale potranno essere le situazioni di mercato che si andranno a creare per lui. In entrata, dopo aver acquisito Giulio Donati, l’idea è di prendere un difensorecentrale ed un centrocampista. I primi nomi che stanno circolando? Ho letto, ma sono nomi che non c’entrano niente con i nostri reali obiettivi. Bonifazi? Credo sia complicato, è un profilo dal livello molto alto. Altri nomi come Tonelli, Dabo, Silvestre o Saponara sono nomi di calciatori mai contattati».